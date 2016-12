Riprende - a partire da martedì 21 settembre 2010, al Cinema Nuovo di Dogana (San Marino) - il programma di proiezioni cinematografiche d’alta qualità in prima visione OCCHI SUL CINEMA: Incontri del martedì co l cinema d’autore. L’iniziativa, organizzata dall’Ufficio Attività Sociali e Culturali della Repubblica di San Marino (affiliato alla Federazione Italiana Cineforum) e curata dal critico Pierpaolo Loffreda, propone ogni martedì sera (alle ore 21.00), fino al prossimo 30 novembre, una serie di film diretti da autori affermati o da giovani registi emergenti, già segnalati all’attenzione della critica e del pubblico nell’ambito dei più importanti festival internazionali ma emarginati dal circuito commerciale.

I film della rassegna verranno replicati anche al Cinema Turismo di San Marino (il giorno successivo: mercoledì). Il prezzo del biglietto è di 5,00 euro (ridotto 4,00 euro). Per informazioni: tel 0549 882498

Inaugura la nuova rassegna, martedì 21 settembre, PERDONA E DIMENTICA di Todd Solondz. Il titolo originale, La vita in tempo di guerra, rimanda al clima di precarietà, al vivere sull’orlo di una catastrofe collettiva tipico dei nostri giorni. Todd Solondz è un maestro “sgarbato” del cinema indipendente statunitense, un incorreggibile provocatore. Qui ritroviamo i personaggi del precedente film Happyness, del 1998: tre sorelle ebree americane, ormai ben oltre l’orlo della crisi di nervi, che si guardano intorno in modo attonito e smarrito, considerando i propri fallimenti esistenziali. Prevale un tono disincantato e un umorismo sottile, arguto, che non risparmia nessuno. Molti i rimandi alle altre arti (la pittura di Hopper, ad esempio). Tragedia e comicità si fondono, mentre la guerra privata delle protagoniste s’arricchisce della possibilità del perdono e della comprensione. Il film è stato premiato alla Mostra del Cinema di Venezia.









Il programma proseguirà con:

28 settembre: BRIGHT STAR di Jane Campion, Australia 2009

5 ottobre: NON E’ ANCORA DOMANI di Tizza Covi e Rainer Frimmel, Italia 2009

12 ottobre: LA BOCCA DEL LUPO di Pietro Marcello, Italia 2009

19 ottobre: IL CANTO DELLE SPOSE di Karin Albou, Francia 2008

26 ottobre: LE QUATTRO VOLTE di Michelangelo Frammartino, Italia 2010

9 novembre: LA FISICA DELL’ACQUA di Felice Farina, Italia 2009

16 novembre: VENDICAMI di Johnny To, Hong Kong 2009

23 novembre: GENOVA di Michael Winterbottom, Gran Bretagna 2008

30 novembre: REVANCHE – IO TI UCCIDERO’ di Gotz Spielmann, Austria 2008